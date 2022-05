டான் பார்த்துட்டு ரஜினி என்ன சொன்னாரு...ரஜினி ஸ்டைலில் பேசி காட்டிய சிபி சக்கரவர்த்தி

சென்னை : டான் படம் ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்டு, வசூலை குவித்து வருவது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், அதையும் தாண்டி பரபரப்பாக பேசப்படுவது டான் படம் பார்த்து விட்டு ரஜினி கொடுத்த கமெண்ட்ஸ் தான். அதுவும் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியாக கால் செய்து ரஜினி பாராட்டியது தான் செம ஹைலைட்டாக அமைந்துள்ளது.

அறிமுக இயக்குனர் சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்து சமீபத்தில் ரிலீசான படம் டான். சிவகார்த்திகேயன், பிரியங்கா அருள்மோகன், சமுத்திரக்கனி, எஸ்.ஜே.சூர்யா,சூரி, சிவாங்கி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள காமெடி, சென்டிமென்ட் படமாக இந்த படம் எடுக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த படம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

பள்ளி, கல்லூரி வாழ்க்கையின் கலாட்டாக்கள், தந்தை - மகன் பாசம், ஒரு இளைஞனின் லட்சியம் என பலவற்றின் கலவையாக டான் படம் எடுக்கப்பட்டிருந்தது. முதல் படமே வெற்றிபடமாக அமைந்து விட்டதாலும், முதல் 3 நாட்களிலேயே 50 கோடியை வசூல் செய்து விட்டதாலும் படக்குழுவினர் பெரிய கேக் வெட்டி சக்சஸ் பார்டி வைத்து கொண்டாடி உள்ளனர்.

இன்ஜினீயர் மாணவர்கள் என்றால் யார் தெரியுமா... சிபி சக்ரவர்த்தி வெளியிட்ட புதிய வீடியோ!

English summary

Cibi Chakravarthy shared his emotions about Rajini wished Don movie. Cibi Chakravarthy imitates Rajini voice and he expected Rajini to wish once in his carrier. But he unexpected that it will happened in first movie.