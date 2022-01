பேசாம நீ நடக்க போகலாம்டா...அமீரிடம் காண்டாகி கத்திய சிபி

சென்னை : பிக்பாசின் இன்றைய முதல் ப்ரோமோவை பார்த்து சிபி மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களும் அதிர்ச்சியும், குழப்பமும் அடைந்ததுடன் கடுப்பாகி விட்டனர். சிபி வெளியே போனாரா இல்லையா என்ற சந்தேகத்தையும் கிளப்பி உள்ளனர்.

பிக்பாஸில் இந்த வாரம் வெளியேற போகிறவர் யார், டைட்டிலை வெல்ல போவது யார், இறுதிப் போட்டிக்கு யாரெல்லாம் செல்ல போகிறார்கள் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்.

In bigg boss tamil season 5 second promo for today episode, Amir pranked housemates. Ciby said to amir that he should try for acting. Meanwhile sources confirmed that ciby took 12 lakhs suit case and walked out from bigg boss house.