பணப்பெட்டியுடன் வெளியேறியதற்கு இது தான் காரணமா... சிபி சொன்ன அசத்தல் பதில்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிறைவடைய இன்னும் ஒரு வாரம் மட்டுமே உள்ளது. அமீர், நிரூப் ஆகியோர் ஃபைனலுக்கு சென்று விட்டார்கள். நேற்று ராஜுவும் காப்பாற்றப்பட்டு விட்டதால், அவர் மூன்றாவது ஃபைனலிஸ்ட் ஆகி விட்டார்.

இந்த வாரம் நடத்தப்பட்ட பணப்பெட்டி டாஸ்க்கில் பிக்பாஸ் பணம் ரூ.3 லட்சத்தில் துவங்கி படிப்படியாக உயர்த்தப்பட்டது. இறுதியாக ரூ.12 லட்சம் வைக்கப்பட்ட போது அதை எடுத்துக் கொண்டு பிக்பாஸ் போட்டியில் இருந்து வெளியேறினார் சிபி.

English summary

In bigg boss tamil 5 yesterday episode, Kamal asked Ciby for his walked out decision. Ciby replied that he didn't want to continue the game with fake face. He think that he lost his originality and confidence. Fans appreciate Ciby for this wonderful and honest answer.