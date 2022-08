ரெய்டு நடக்கும் தயாரிப்பாளர்களின் சினிமா வாழ்க்கை...ஓர் ரவுண்ட் அப்

சென்னை : பிரபல சினிமா தயாரிப்பாளர்கள் அன்புச் செழியன், கலைப்புலி எஸ்.தாணு, ஞானவேல் ராஜா, எஸ்.ஆர்.பிரபு, லட்சுமணன், சத்யஜோதி தியாகராஜன், சீனு ஆகியோரின் வீடுகள் மற்றும் அலுவலகங்களில் இன்று அதிகாலை முதல் ரெய்டு நடந்து வருகிறது.

சென்னை மற்றும் மதுரையில் பல இடங்களில் ஒரே சமயத்தில் நடத்தப்பட்டு வரும் இந்த வருமான வரித்துறை ரெய்டு காரணமாக கோலிவுட்டே அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளது. எதற்காக இந்த ரெய்டு, அதுவும் ஒரே சமயத்தில் இத்தனை பேரின் அலுவலகங்களில் என புரியாமல் அனைவரும் குழப்பமடைந்துள்ளனர்.

இன்று ரெய்டு நடத்தப்பட்டு வரும் தயாரிப்பாளர்களின் சினிமா வாழ்க்கை, அவர்கள் தயாரித்த மற்றும் விநியோகித்த படங்களின் விபரங்களை இங்கே பார்க்கலாம்.

English summary

Income tax department conducting raid in some film producers office and house. Here we discussed about film career of the producers who faced the raid. This raid creates shocking wave in Kollywood.