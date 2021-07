சினிமாவில் சான்ஸ் தருவதாக கூறி இளம்பெண்களை பாலியல் தொழிலில் தள்ளிய பிரபல தயாரிப்பாளர் கைது!

மும்பை: சினிமாவில் நடிக்க சான்ஸ் தருவதாக கூறி இளம்பெண்களை பாலியல் தொழிலில் தள்ளிய பிரபல தயாரிப்பாளரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

சினிமா ஆசையில் இளம் பெண்கள் முதல் திருமணம் ஆன பெண்கள் வரை பலரும் தங்களின் வாழ்க்கையை தொலைத்து வருவது தொடர் கதையாகி வருகிறது.

சினிமா வாய்ப்பு தருவதாக கூறும் பெண்களை ஏமாற்றும் நபர்களின் எண்ணிக்கையும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

English summary

Cinema producer Khanyalal arrested for using young girls for prostitution. Khayalal cheated those girls by saying that he will give them a chance to act in Cinema.