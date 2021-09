ஆதி தடகள வீரராக நடிக்கும் "கிளாப்" டீசர் ரிலீஸ் தேதி வெளியானது!

சென்னை : தொடர்ந்து பல படங்களில் ஹீரோவாக கலக்கிக் கொண்டிருந்த நடிகர் ஆதி சர்ரேநோடு, நின்னுக்கோரி, ரங்கஸ்தளம் ஆகியப் படங்களை தொடர்ந்து கீர்த்தி சுரேஷ் நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும் குட்லக் சாகி என்ற படத்தில் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்துள்ளார்.

தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு என இரு மொழிகளிலும் நடித்து பிரபலமாக உள்ள இவர் இயக்குனர் லிங்குசாமி முதல் முறையாக தெலுங்கில் இயக்கும் படத்தில் வில்லனாகவும் நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்.

வரலட்சுமி சரத்குமார் நடிக்கும் தத்வமசி…. சூப்பரான கருத்துடன் வெளியான மோஷன் போஸ்டர் !

இந்த நிலையில் அறிமுக இயக்குனர் ப்ரிதிவ் ஆதித்யா இயக்கத்தில் ஆதி தடகள வீரராக நடித்து வந்த கிளாப் படத்தின் டீசர் ரிலீஸ் தேதி இப்பொழுது வெளியாகி உள்ளது.

English summary

Clap is the most challenging project for hero Aadhi Pinisetty who will be seen as an athlete.