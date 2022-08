இன்று முதல்...விக்ரம் ஃபேன்ஸ் ரெடியா?... கோப்ரா முழு அப்டேட் இதோ

சென்னை : டைரக்டர் அஜய் ஞானமுத்து இயக்கத்தில் விக்ரம் நடித்துள்ள கோப்ரா படம் ஆகஸ்ட் 31 ம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தியன்று, உலகம் முழுவதும் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.

விக்ரம், ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி, இர்ஃபான் பதான், மிருணாளினி ரவி, கே.எஸ்.ரவிக்குமார் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்த படத்திற்கு இசைப்புயல் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார். செவன் ஸ்க்ரீன் ஸ்டூடியோஸ் தயாரித்துள்ளது.

விக்ரம 20 க்கும் மேற்பட்ட கெட்அப்களில் நடித்துள்ளதாக சொல்லப்படும் இந்த படத்தின் டிரைலர் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டு, ரசிகர்களிடம் செம வரவேற்பை பெற்றது. இந்த டிரைலர் இதுவரை 9 மில்லியன் பார்வைகளை பெற்றுள்ளது.

Now the update is that the film Cobra has completed its censor formalities and the run-time is said to be about 3 hours and 3 minutes. The film was given a U/A certificate after certain cuts suggested by the censor board. Ticket bookings open for Cobra movie from today.