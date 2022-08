விக்ரமின் கோப்ரா ரிலீஸ்...ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்த அந்த நாள் இன்னைக்கு வந்தாச்சு

சென்னை : இயக்குநர் அஜய் ஞானமுத்து இயக்கத்தில் விக்ரம் நடித்துள்ள படம் 'கோப்ரா'. 'டிமாண்டி காலனி', 'இமைக்கா நொடிகள்' படங்களை இயக்கியவர் அஜய் ஞானமுத்து. இந்த படத்தில் விக்ரமுக்கு ஜோடியாக 'கேஜிஎஃப்' நாயகி ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி நடித்துள்ளார்.

ஏ.ஆர் ரஹ்மான் இசையமைக்க, விக்ரம் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு மிக அதிகமான கெட்டப்புகளில் நடிப்பதால் இப்படத்திற்கு எதிர்பார்ப்புகள் கிளம்பியுள்ளன. வில்லனாக கிரிக்கெட் வீரர் இர்ஃபான் பதான் நடித்திருக்கிறார் என சொல்லப்பட்டது.'மாஸ்டர்' திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் லலித்குமார் இப்படத்தை தயாரித்துள்ளார்.

மாவீரன் படத்தில் நடிக்க அதிதி ஷங்கருக்கு இவ்வளவு சம்பளமா? கோலிவுட் நடிகைகளின் கோபம் நியாயமானது தான்!

படப்பிடிப்பு கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் தொடங்கியது. ஆனால், படத்திற்கான கதையை முழுமையாக இயக்குநர் முடிக்காத காரணத்தால் படப்பிடிப்பு நீடித்துக் கொண்டே சென்றது. இந்த நிலையில் 'கோப்ரா' படத்தின் புரொடக்ஷன் பணிகள் முடிவடைந்த நிலையில், ஆகஸ்ட் 11-ம் தேதி படம் வெளியிடப்படும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்தது.

English summary

Vikram's Cobra release date will be announced today. Cobra may be expected to release on August 31st on the occassion of Vinayagar Chadurthi. Production house of the movie 7 screen movie ready to announce the release date.