ஒரு வயது மகள் செய்த காரியம்...சதீஷ் பகிர்ந்த ஃபன்னி ஃபோட்டோ...இன்ஸ்டாவில் குவியும் லைக்குகள்

சென்னை : கோலிவுட்டில் டாப் காமெடியன்களில் ஒருவராக இருப்பவர் சதீஷ். பல படங்களில் காமெடியனாக கலக்கி வரும் சதீஷ், விரைவில் ஹீரோவாகவும் ஒரு படத்தில் நடிக்க போகிறார். டாப் ஹீரோக்களான சிவகார்த்திகேயன், விஜய் சேதுபதி உள்ளிட்ட பலருக்கும் சதீஷ் நெருக்கமான நண்பராக இருந்து வருகிறார்.

மிர்ச்சி சிவா ஹீரோவாக நடித்த தமிழ் படத்தின் மூலம் நடிகரான சதீஷ், சிவகார்த்திகேயன் நடித்த மெரினா, எதிர் நீச்சல், மான் கராத்தே, ரெமோ, விஜய் நடித்த கத்தி, தனுஷ் நடித்த தங்க மகன் போன்ற பல படங்களில் நடித்துள்ளார். தற்போது சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்துள்ள அண்ணாத்த படத்திலும் நடித்துள்ளார். தமிழ் படம் 2 ல் வில்லன் ரோலிலும் நடித்துள்ளார்.

படிக்கும் போதே சினிமாவின் மீது ஏற்பட்ட ஆர்வம் காரணமாக கிரேஸி மோகன் ட்ரூப்பில் சேர்ந்து 8 வருடங்கள், மேடை நாடகங்கள் போன்றவற்றில் நடித்துள்ளார். கிரேஸி மோகன் ட்ரூப்பில் சேரும் போது சதீஷுக்கு வயது 14 தான். பிரபலமான கிரேஸி மோகன் நாடகமான சாக்லேட் கிருஷ்ணா நாடகத்திலும் சதீஷ் நடித்துள்ளார்.

