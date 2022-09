Raju Srivatsava: ஜிம்மில் ஒர்க்கவுட் செய்தபோது ஏற்பட்ட மாரடைப்பு.. காலமானார் காமெடி நடிகர்

மும்பை: பிரபல பாலிவுட் காமெடி நடிகர் ராஜு ஸ்ரீவத்சவா மாரடைப்பு காரணமாக காலமானார். அவருக்கு வயது 58.

1988ம் ஆண்டு அனில் கபூர் நடிப்பில் வெளியான தேஸாப் எனும் படத்தின் மூலம் காமெடி நடிகராக அறிமுகமானவர் ராஜு ஸ்ரீவத்சவா.

சினிமா, சீரியல், அரசியல் என பன்முகத் திறமை கொண்ட ராஜு ஸ்ரீவத்சவா காலமான செய்தி பாலிவுட் திரையுலகையே சோகத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

English summary

Popular Bollywood Comedy Actor Raju Srivatsava dies due to cardiac arrest. He admitted at Delhi Aiims hospital at August 10 after getting chest pain while worked out at a gym, now he died after giving several treatments.