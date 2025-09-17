நடிகர் ரோபோ சங்கர் மருத்துவமனையில் அனுமதி!
சென்னை: நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
சின்னத்திரை நிகழ்ச்சிகளின் மூலம் பிரபலமாகி இன்று காமெடி நட்சத்திரமாக உயர்ந்துள்ளார் ரோபோ சங்கர். விஜய், அஜித், சூர்யா, தனுஷ் உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகர்களுடன் இணைந்து பல வெற்றிப்படங்களில் நடித்துள்ள ரோபோ சங்கருக்கு கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டது. மஞ்சள் காமாலை வந்து அவர் படுத்த படுக்கையாக ஆகிவிட்டார்.
ரோபோ சங்கர்: மீண்டும் அவர் பிழைப்பது கஷ்டம் என அனைவரும் பேசிய நிலையில், அதில இருந்து மீண்டு வந்த தனது மகள் இந்திரஜாவின் திருமணத்தை சிறப்பாக நடத்தினார். தற்போது, ரோபோ சங்கருக்கு உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஆனால், என்ன காரணத்திற்காக அவர் அனுமதிக்கப்பட்டார் என்று தெரியவில்லை.
More from Filmibeat