காமெடி நடிகர் வெங்கல் ராவ் உடல் நலக்குறைவால் மருத்துவமனையில் அனுமதி.. வடிவேலு நேரில் சந்திப்பாரா?

சென்னை: நடிகர் வடிவேலுவின் காமெடி காட்சிகளில் அதிகம் நடித்து ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமானவர் நடிகர் வெங்கல் ராவ்.

நடிகர் வடிவேலுவுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், வெங்கல் ராவுக்கும் படங்கள் ஏதும் கிடைக்காமல் மிகவும் வறுமையில் வாடி வந்தார்.

இந்நிலையில், சிறுநீரக கோளாறு காரணமாக மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இவர் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

Comedy Actor Vengal Rao has been admitted in Hospital due to Kidney related issues. He is currently admitted in Vijayawada Hospital. He has acted with Vadivelu in several comedy scenes.