ஜாக்குலினை தவறாக சித்தரிக்காதீர்கள்... ஓப்பன் கடிதம் வெளியிட்ட மோசடி மன்னன் சுகேஷ் சந்திரசேகர்

மும்பை : ஜாக்குலின் ஃபெர்ணான்டசை தவறாக சித்தரிக்க வேண்டாம். பரிசு பொருட்கள் கொடுத்ததால் அவருக்கு பண மோசடியில் தொடர்பு இருப்பதாக அர்த்தமில்லை என கான்மேன் சுரேஷ் சந்திரசேகர் தெரிவித்துள்ளார்.

டில்லியில் தொழிலதிபரின் மனைவியை மிரட்டி பணம் பறித்த வழக்கில் சிக்கியவன் Conman சுகேஷ் சந்திரசேகர். ரூ.200 கோடி மோசடி வழக்கில் சுரேஷ் சந்திரசேகரிடம் அமலாக்கத்துறை விசாரணை நடத்தி வருகிறது. அவருடன் தொடர்பு இருப்பதாக பாலிவுட் நடிகை ஜாக்கலின் ஃபெர்ணாடசிடமும் அமலாக்கத்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர். ஆனால் விசாரணையின் போது தனக்கும் சுகேஷிற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என கூறி இருந்தார் ஜாக்குலின்.

English summary

Conman Sukesh chandrasekar released a letter through his lawyer today. In that letter he requested that don't potray jacqueline as wrong person. she had no connection with this deal. don't shared our private photos.