த்ரில்லிங்காக வேற லெவல் என்ட்ரி கொடுத்த சஞ்சீவ்... குழப்பத்தில் நின்ற போட்டியாளர்கள்

சென்னை : 100 நாட்களைக் கொண்ட பிக்பாஸ் சீசன் 5 துவங்கப்பட்டு, 50 நாட்கள் கடந்து விட்ட நிலையில் அடுத்தடுத்து சுவாரஸ்யங்களை அதிகரிக்க பிக்பாஸ் டீம் தீவிரமாக யோசித்து வருகிறது. போட்டிகளும் விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. சண்டைகள், பலரின் உண்மை முக வெளிப்பாடுகள் போன்றவை வெளிவந்து கொண்டிருக்கிறது.

கமலுக்கு கொரோனா உறுதியாகி அவர் சிகிச்சையில் இருக்கும் நிலையில் இந்த வார பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்க போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ஒரு புறம் இருக்க, இந்த வாரம் அவிக்ஷன் இருக்குமா, அப்படி இருந்தால் வெளியேற போவது யார் என்ற கேள்வி மற்றொரு புறம் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

நடிகர் விஜய் பிக்பாஸ் பார்க்கிறாரா? ஒவ்வொரு போட்டியாளர் குறித்தும் புட்டு புட்டு வைத்த சஞ்சீவ்!

English summary

In bigg boss tamil season 5 yesterday's episode, actor sanjeev enters as another wildcard entry. but at that time bigg boss gave task for contestants which they were not react if anything happens in house. so contestants confused on sanjeev's entry which they were react or not.