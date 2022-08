பிக்பாஸ் சீசன் 6 ல் அந்த சர்ச்சை நடிகையா?...அப்போ டிஆர்பி தீயாய் எகிறுமே

சென்னை : ஜனவரி மாதம் பிக் பாஸ் சீசன் 5 முடிவடைந்தது. இதில் ராஜூ ஜெயமோகன் டைட்டில் வென்றார். ஆங்கர் பிரியங்காவுக்கு 2 வது இடம் வழங்கப்பட்டது.அதன் பின்பு பிக் பாஸ் அல்டிமேட் என்ற பெயரில் ஓடிடியில் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி தொடங்கியது. இதை முதலில் கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கினார். அதன் பின்பு அவர் இடையில் விலக நடிகர் சிம்பு பிக் பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கினார்.

இதனால் பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை யார் தொகுத்து வழங்குவார்? என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்தது. இந்நிலையில் பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை நடிகர் கமலஹாசன் தான் தொகுத்து வழங்கவுள்ளதாகவும் செய்திகள் உலா வருகின்றன.

இதனால் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கும் இந்த சீசனில் போட்டியாளர்கள் லிஸ்ட் பல்வேறு கட்ட நிலைகளுக்கு பிறகு முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. போன சீசனில் நிறைய மாடல்கள் இருந்ததால் டி.ஆர்பியில் சின்ன சறுக்கல் ஏற்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.

பிக் பாஸ் சீசன் 6ல் விஜய் டிவி பிரபலங்கள்?.. கசிந்தது போட்டியாளர்கள் பற்றிய தகவல்!

English summary

According to sources, controversial tv actress Srinidhi to participate as contestant in Bigg boss season 6. Aimed to increase TRB in next season, the team planned to give Srinidhi in this season. Bigg boss 6 may expected to starts from October.