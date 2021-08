தாலி தமிழர் கலாச்சாரம் இல்லை… குக் வித் கோமாளி கனி சர்ச்சை பேச்சு !

சென்னை : குக் வித் கோமாளி சீசன் 2 வெற்றியாளரான கனி தாலி குறித்து பேசியது தற்போது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது.

பிரபல இயக்குனர் அகத்தியனின் மகளான இவர் இயக்குனர் திருவை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார்.

இவர்களுக்கு இரண்டு பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர். சினிமா வட்டாரத்திற்கு மட்டுமே தெரிந்த கனி, குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சி மூலம் புகழ் பெற்றார்.

Kani is now one of the contestants in the cooking reality show Cooku with Comali Season 2 aired on Star Vijay TV.Cook with comali winner kani, spoke controversially on the Instagram live.