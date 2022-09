இரண்டு முறை அல்ல.. மூன்று முறை திருமணம் பண்ணிருக்கேன்.. குக் வித் கோமாளி புகழ் புது விளக்கம்!

சென்னை: குக் வித் கோமாளி புகழ் திருமணம் கடந்த செப்டம்பர் 1ம்தேதி விநாயகர் கோயிலில் நடைபெற்றது.

புகழ் திருமணத்தில் நடிகர்கள் சமுத்திரகனி, சசி குமார் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினர்.

ஆனால், இதற்கு முன்பே ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு நடிகர் புகழுக்கும் அவரது காதலி பென்ஸியாவுக்கும் பெரியார் படிப்பகத்தில் சாதி மறுப்புத் திருமணம் நடைபெற்றதாக அதிர்ச்சி தகவல்கள் போட்டோ ஆதாரத்துடன் வெளியாகின.

குக் வித் கோமாளி புகழ் திருமணத்தில்.. கையை பிடித்துக் கொண்டு விடாத சசிகுமார்.. டிரெண்டாகும் பிக்ஸ்!

English summary

Cook with Comali Pugazh married thrice and explain about that in his insta post stuns fans and celebrities. He told, he married his lover Benziya in three different ways for the wish of his father and mother and lover's family.