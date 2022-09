மிஸ் யூ மாமா.. வடிவேலு பாலாஜி நினைவு தினம்.. உருக்கமான போஸ்ட் போட்ட குக் வித் கோமாளி புகழ்!

சென்னை: சின்னத்திரை காமெடி நடிகராக கலக்கி வந்த வடிவேலு பாலாஜி நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு குக் வித் கோமாளி புகழ் பதிவிட்ட உருக்கமான போஸ்ட் ரசிகர்களை உருக வைத்துள்ளது.

விஜய் டிவியின் கலக்கப் போவது யாரு உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சியில் காமெடி நடிகராக கலக்கியவர் வடிவேலு பாலாஜி.

வைகைப் புயல் வடிவேலு போல கெட்டப்புகளை போட்டுக் கொண்டு அப்படியே அவரைப் போலவே நடித்துக் காட்டி ஏகப்பட்ட ரசிகர்களை ஈர்த்தவர்.

English summary

Cook with Comali Pugazh remembers Vadivelu Balaji on his 2nd death anniversary in his instagram post melting so many fans and Tv celebrities. He also shared a beautiful photo with him.