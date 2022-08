என்னுடைய காதலி அதிதி.. விருமன் படத்தை பார்த்து சில்லறையை சிதறவிட்ட கூல் சுரேஷ்.. இது வேறலெவல்!

சென்னை: சினிமா விமர்சகர்கள், யூடியூபர்களை போலவே முதல் நாள் முதல் ஷோவுக்கு மறக்காமல் சென்று விடுகிறார் நடிகர் கூல் சுரேஷ்.

கார்த்தி, அதிதி ஷங்கரின் விருமன் படத்தை தியேட்டரில் பார்த்த அவர் செய்த ஆட்ராசிட்டியை, அங்கேயே வீடியோவாக எடுத்து தியேட்டர் நிர்வாகமே வெளியிட்டுள்ளது.

மேலும், அதிதி ஷங்கர் என் காதலி என அவர் அடித்த அக்கப்போரை பார்த்த இளைஞர்கள் அவருடன் சண்டைக்கு செல்லாமல் இருந்தால் சரி.

English summary

Cool Suresh says, My lover Aditi Shankar at Viruman FDFS and drops some coins for her to in Viruman running theater. Aditi Shankar gets appreciation from fans in many area.