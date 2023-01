சென்னை: இந்த பொங்கலுக்கு துணிவு திரைப்படம் அதிகம் கலெக்‌ஷன் அள்ளுமா? அல்லது வாரிசு படம் அதிகம் கலெக்‌ஷன் அள்ளுமா என்கிற கேள்விக்கு நடிகர் கூல் சுரேஷ் அளித்த பதில் டிரெண்டாகி வருகிறது.

நடிகர் விஜய்யின் வாரிசு படத்தில் இடம்பெற்ற பஞ்ச் வசனம் ஹாஷ்டேக்காக டிரெண்டாகி வருகிறது. #5_நிமிடத்தில்_ஆட்சியே_மாறும் ஹாஷ்டேக்கில் பாஜகவினர் இந்த வீடியோவை அதிகம் பகிர்ந்து ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

டாஸ்மாக் வசூல் குறித்து நடிகர் கூல் சுரேஷ் பேசிய வீடியோவை நெட்டிசன்கள் அதிகம் ஷேர் செய்து வருகின்றனர்.

ரசிகர்களின் கொண்டாட்டத்தில் வாரிசு, துணிவு... விஜய்யும் அஜித்தும் சேர்ந்து கொடுத்த சர்ப்ரைஸ்...

English summary

Cool Suresh says Tasmac will beat Varisu and Thunivu in Pongal Collections trending in social media and trolls DMK also. Both Vijay and Ajith movie makes a huge collection for this Pongal.