சிம்பு நடிக்கும் "கொரோனா குமார்" படப்பிடிப்பு தேதி.. லேட்டஸ்ட் அப்டேட்!

சென்னை : தொடர்ந்து பல சர்ச்சைகளில் சிக்கி வந்த நடிகர் சிம்புவை இப்பொழுது ஒட்டுமொத்த திரையுலகமே வாயைப் பிளந்து பார்த்துக் கொண்டிருக்க ஒவ்வொரு படத்திற்கும் கெட்டப்பை மட்டும் மாற்றாமல் உடல் எடையையும் குறைத்து மாஸ் காட்டுகிறார்.

ஈஸ்வரன் படத்தின் மூலம் உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான சிம்புவாக மாறி இப்பொழுது கௌதம் மேனன் இயக்கத்தில் நடிக்கும் வெந்து தணிந்தது காடு படத்திற்காக மேலும் 15 கிலோ எடையை குறைத்து அசால்ட் காட்டியுள்ளார்.

வெந்து தணிந்தது காடு படத்தின் படப்பிடிப்பு திருச்செந்தூரில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்க அடுத்ததாக இயக்குனர் கோகுல் இயக்கத்தில் கொரோனா குமார் படத்தில் சிம்பு நடிக்க இருக்க அதன் படப்பிடிப்பு தேதி தெரியவந்துள்ளது.

Director Gokul had already announced his next film 'Corona Kumar' in the year 2020. Silambarasan TR has been roped in to play the lead in the film.