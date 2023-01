ஆரம்பமே இப்படியா... லால் சலாம் படத்தில் இருந்து விலகிய பிரபலம்: அதிர்ச்சியில் படக்குழு

சென்னை: சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தற்போது நெல்சன் இயக்கும் ஜெயிலர் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

ரஜினியுடன் மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், தமன்னா, ரம்யா கிருஷ்ணன், மங்களம் சீனு உள்ளிட்ட பலர் இந்தப் படத்தில் நடித்து வருகின்றனர்.

இதனை முடித்துவிட்டு தனது மகள் ஐஸ்வர்யா இயக்கும் லால் சலாம் படத்தில் கேமியோ ரோலில் நடிக்க கமிட் ஆகியுள்ளார் ரஜினி.

விஷ்ணு விஷால், விக்ராந்த் லீடிங் ரோலில் நடிக்க, ஏஆர் ரஹ்மான் இசையமைப்பாளராக கமிட் ஆகியிருந்தார். இந்நிலையில், இந்தப் படத்தில் இருந்து முக்கியமான பிரபலம் ஒருவர் விலகியது ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.

சரியா ஒரு வருஷம் ஆச்சு... கவலைகளை இப்படித்தான் மறக்கிறேன்... ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்!

After Jailer, Rajinikanth is going to act in Lal Salaam. Produced by Lyca, the film will direct by Aishwarya Rajinikanth. In this case, Costume designer Poornima Ramasamy has left Rajini's Lal Salaam film.