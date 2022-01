கவுன்டவுன் ஸ்டார்ட்ஸ்...தயாராகும் பிக்பாஸ் அல்டிமேட் போட்டியாளர்கள்...லேட்டஸ்ட் அப்டேட் இது தான்

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி துவங்கப்பட இன்னும் சில நாட்களே மீதம் உள்ளதால் அதற்கான வேலைகள் முழுவீச்சில் நடந்து வருகிறது. போட்டியாளர்கள் தேர்வு முடிந்து, அடுத்தடுத்த நடைமுறைகள் துவங்கப்பட்டு விட்டது. அது தொடர்பாக லேட்டஸ்ட் அப்டேட் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

பிக்பாஸ் சீசன் 5 முடிவடைந்து விட்டதால் ரசிகர்களை மகிழ்விக்க அடுத்த நாளே, பிக்பாஸ் நேரத்தில் புதிய சீரியல்களை களமிறக்கி, சரி செய்தது விஜய் டிவி. அதைத் தொடர்ந்து அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த குக் வித் கோமாளி சீசன் 3 நிகழ்ச்சியையும் நேற்று துவக்கி விட்டார்கள். இருந்தாலும் பிக்பாஸ் ரசிகர்களை ஏமாற்றி விடக் கூடாது என்பதற்காக பிக்பாஸ் சீசன் 5 ஃபினாலே மேடையிலேயே பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி அறிவிப்பையும் வெளியிட்டார்கள்.

Bigg boss ultimate will begin from Jan 30th 6.30 pm onwards. hotstar subscribers can watch this as 24*7 program. others can watch one hour program in tv. According to sources, contestants are now kept in quarentine. Their quarentine period starts from yesterday night.