சும்மா பக்கத்துல தான் நின்றேன்...விடுவிக்க கோரிய மீரா மிதுன் நண்பர்..மனுவை தள்ளுபடி செய்த கோர்ட்

சென்னை : மீராமிதுன் பேசும்போது சும்மா அருகில் நின்றிருந்தேன். என் மீது போடப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்யவேண்டும் என மீரா மிதுனுடன் கைதான நண்பர் தாக்கல் செய்த மனுவை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. அனைத்து தரப்பு மக்களும் சமமானவர்கள் என்று குறிப்பிட்டுள்ள உயர் நீதிமன்றம், எந்த ஒரு சமூகத்தை பற்றியும் தவறாக பேசுவதை ஒரு போதும் அனுமதிக்கக் கூடாது எனவும் தெரிவித்துள்ளது.

பிரபல மாடலான மீரா மிதுன், 8 தோட்டாக்கள், தானா சேர்ந்த கூட்டம், போதை ஏறி புத்தி மாறி, என்னங்க சார் உங்க சட்டம் உள்ளிட்ட சில படங்களில் சிறிய ரோல்களில் நடித்துள்ளார். விஜய் டிவியில் பிரபலமான ரியாலிட்டி ஷோக்களான ஜோடி நம்பர் ஒன், பிக்பாஸ் போன்ற நிகழ்ச்சிகளில் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டுள்ளார்.

என்னை நடிக்க விட்டால் நான் 300 கோடி சம்பாதிப்பேன்.. விக்ரம் பட வசூலை நாசுக்காக வெளிப்படுத்திய கமல்!

பிக்பாஸ் சீசன் 3 போட்டியாளராக கலந்து கொண்ட பிறகு மிகவும் பிரபலமடைந்த மீரா மிதுன், அடுத்தடுத்து பல சர்ச்சைகளில் சிக்கினார். விஜய், ரஜினி, சூர்யா, த்ரிஷா, ஜோதிகா என பல டாப் நட்சத்திரங்கள் பற்றி அவதூற பேசி பரபரப்பை கிளப்பினார். பிறகு தற்கொலை மிரட்டலும் விடுத்தார். அடிக்கடி சர்ச்சைக்குரிய வகையில் சோஷியல் மீடியாக்களில் வீடியோ வெளியிட்டு பரபரப்பை கிளப்புவதை வாடிக்கையாக வைத்திருந்தார்.

English summary

Meera Mitun and her friend Sham Abhishek booked under 7 section for making casteist statements towards scheduled caste community. Sham Abishek appealed that he was just stand near to Meera Mitun and seeked remove him from the case. But Justice warned and dismissed his plea.