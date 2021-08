மீரா மிதுனுக்கு கிடைத்தது ஜாமீன்… ஆனாலும் வெளியே வரமுடியாது… இன்னொரு கேஸில் சிக்கல் !

சென்னை : சமூக வலைதளங்களில் அவதூறு பரப்பியதாக ஜோ மைக்கேல் என்பவர் தொடந்துள்ள வழக்கில் மீரா மிதுனுக்கு எழும்பூர் நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கியுள்ளது.

மீரா மிதுனை 2 நாள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க காவல்துறையினர் நீதிமன்றத்தில் அனுமதி கோரி இருந்தனர். ஆனால் நீதிமன்றம் காவல்துறையின் கோரிக்கையை நிராகரித்து மீரா மிதுனுக்கு ஜாமீன் வழங்கியது .

ஜாமீன் வழங்கப்பட்டாலும், ஏற்கனவே உள்ள வழக்குகளில் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதால், மீரா மிதுன் தொடர்ந்து சிறையில் இருப்பார்.

வசமாக சிக்கும் மீரா மிதுன்.. காவலில் எடுத்து விசாரிக்க எம்.கே.பி நகர் போலீசார் முடிவு!

English summary

Meera Mithun was produced in the Egmore court today. The police had sought permission from the court to take Meera Mithun into police custody for 2 days and interrogate her. But the court rejected the police's request and granted bail to Meera Mithun.