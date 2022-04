சிவகார்த்திகேயன் தொடர்ந்த சம்பள பாக்கி வழக்கு...கோர்ட் போட்ட அசத்தல் உத்தரவு

சென்னை : மிஸ்டர் லோக்கல் பட சம்பள பாக்கி வழங்கக் கோரி, தயாரிப்பாளர் ஞானவேல் ராஜாவிற்கு எதிராக நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தொடர்ந்த வழக்கில் அசத்தலான உத்தரவை கோர்ட் இன்று பிறப்பித்துள்ளது. இதனால் இந்த விவகாரம் விரைவில் முடிவுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் பரபரப்பாக பல படங்களில் நடித்து வருகிறார். டான், அயலான், எஸ்கே 20 என வரிசையாக இவரது படங்கள் ரிலீசாக உள்ளன. இந்நிலையில் சமீபத்தில் தயாரிப்பாளர் ஞானவேல்ராஜா மீது சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு ஒன்றை தொடர்ந்திருந்தார் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன்.

சிவகார்த்திகேயன், ஞானவேல்ராஜா பிரச்சனை பற்றி தெரியாது… வருமான வரித்துறை பதில் மனு !

English summary

Sivakarthikeyan has filed a case against Mr.Local producer Gnanavelraja for left a balance in pay package. But Gnanavelraja accused that Sivakarthikeyan hid so many truth this issue. Now Chennai High Court ordered for compromise between two parties. And rejected Sivakarthikeyan's appeal for issuing stay for Gnanavelraja's upcoming movies.