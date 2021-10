சமந்தா பற்றிய தவறான வீடியோக்களை நீக்க கோர்ட் உத்தரவு

சென்னை : சோஷியல் மீடியா பக்கங்களில் தனது டிஸ்பிளே பெயரை மாற்றியதில் இருந்தே சமந்தா பற்றிய செய்திகள் வெளிவராத நாளே இல்லை என்ற நிலை ஆகிய விட்டது. அதிலும் நாக சைதன்யாவை பிரிவதாக அறிவித்த பிறகும் பல தகவல்கள் அவரது தவிப்பட்ட வாழ்க்கை பற்றி வந்து கொண்டே இருக்கிறது.

பெண்களுக்கு கல்யாணம் முடியவில்லை | Samantha கொடுத்த Strong Advice

சமந்தா - நாகசைதன்யா இருவருமே தான் விவாகரத்து பெற உள்ளதை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தனர். இதைத் தொடர்ந்து பல யூட்யூப் சேனல்கள், விவாகரத்திற்கு சமந்தா தான் காரணம் என குற்றம்சாட்டி, பல விதமாக வதந்திகளை பரப்பினர்.

English summary

some youtube channels spread defamation content against samantha. because of that samantha filed defamation case against 3 youtube channels and one advocate. in this case, court gave final judgement today and ordered to remove defamation content against samantha.