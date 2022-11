இந்தியன் 2வில் யுவராஜ் சிங் அப்பா.. அவரே சொன்ன சூப்பர் அப்டேட்.. என்ன ரோலா இருக்கும்?

சென்னை: இயக்குநர் ஷங்கர் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் நடித்து வரும் இந்தியன் 2 படத்தில் பிரபல இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் யுவராஜ் சிங்கின் தந்தை நடித்து வருவதாக ஹாட் அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது.

கிட்டத்தட்ட 2 ஆண்டுகளாக கிடப்பில் கிடந்த இந்தியன் 2 திரைப்படம் உதயநிதி ஸ்டாலினின் தலையிடல் காரணமாக மீண்டும் ஆரம்பித்துள்ளது.

விக்ரம் படம் அமோக வெற்றி அடைந்த நிலையில், லைகா மற்றும் ரெட் ஜெயண்ட் நிறுவனம் இணைந்து இந்த படத்தை தயாரித்து வருகிறது.

இந்தியன் 2 முடித்த கையோடு மீண்டும் ரஜினியை இயக்குகிறாரா ஷங்கர்.. அதற்குத்தான் அந்த சந்திப்பா?

English summary

Crcketer Yuvaraj Singh father Yograj Singh onboard for Indian 2 and he shares a makeup room click of him and caption about the Indian 2 update in his instagram page makes Kamal Haasan fans very happy.