திறமைசாலிகளை தேடிப்பிடித்து வாய்ப்பளிக்கும் இமான்...குவியும் பாராட்டுக்கள்

சென்னை : இந்திய சினிமாவின் முன்னணி இசையமைப்பாளர்களில் ஒருவராக வலம் வருபவர் டி.இமான். விஜய் நடித்த தமிழன் படத்தின் மூலம் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானவர்.

பிறகு படிப்படியாக வளர்ந்து கன்னடம், மலையாளம், தெலுங்கு, இந்தி உள்ளிட்ட பல மொழிகளிலும் இசையக்கும் வாய்ப்பை பெற்றார். இதுவரை 100 க்கும் அதிகமான படங்களுக்கு டி.இமான் இசையமைத்துள்ளார். தமிழன் உள்ளிட்ட பல படங்களில் பாடல்களும் பாடி உள்ளார்.

விஸ்வாசம் படத்திற்காக சிறந்த இசையமைப்பாளருக்கான தேசிய விருதினை வென்ற டி.இமான், டெரண்டோ பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கைக்கான தூதராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் இந்த ஆண்டில் இதுவரை 7 படங்களில் இசையமைப்பாளராக பணியாற்றி வருகிறார்.

Few years back D.Imman introduced Thirumoorthy to the world. Then Imman searching for another talent singer who was a train singer. Now he introduced a folk singer Devakottai Abirami via Public movie.He shared this info in his twitter page. Netizens appreciated Imman's action.