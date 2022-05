பிக்பாஸ் சீசன் 6 ல் இமானின் முன்னாள் மனைவியா...ரைட்டு...அடுத்த சம்பவம் ரெடியாயிடுச்சு

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 6 ல் இசையமைப்பாளர் டி.இமானின் முன்னாள் மனைவி போட்டியாளராக கலந்து கொள்ள உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனால் போன சீசனில் மிஸ் ஆன பரபரப்பையும் சேர்த்து இந்த சீசனில் கொண்டு வர விஜய் டிவி ரெடியாகி வருவதாக பேச்சு அடிபடுகிறது.

விஜய் டிவியின் பிரபலமான ரியாலிட்டி ஷோக்களில் டாப் இடத்தில் உள்ளது பிக்பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சியின் 5 சீசன்கள் ஏற்கனவே நிறைவடைந்து விட்டது. இந்த 5 சீசன்களையும் கமல் தான் தொகுத்து வழங்கினார். இதைத் தொடர்ந்து ஓடிடி வெர்சனாக பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியும் 24 மணிநேர நிகழ்ச்சியாக ஒளிபரப்பப்பட்டு, பெரும் வரவேற்பை பெற்றது.

நயன்தாரா – விக்னேஷ் சிவன் திருமணம் இங்க தான் நடக்குதா...திருப்பதியில் இல்லையா?

English summary

According to unconfirmed sources music composer D.Imman's ex wife Monicka Richard to participate in Bigg boss season 6. Already Monicka criticsed his ex husband in social media. Earlier in bigg boss season 2, Vijay tv selects ThadiBalaji and his separated wife Nithya as contestant.