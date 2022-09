2 ஆண்டுக்கு முன் தினக்கூலி..இன்று ஒரு டிக் டாக் வீடியோக்கு 7.5 லட்சம் டாலர் சம்பாதிக்கும் இளைஞர்

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் வறுமையில் வாடி தினம் 6, 7 டாலர் சம்பளத்துக்காக தினக்கூலி வேலைப்பார்த்த இளைஞர் இன்று டிக் டாக் நம்பர் ஒன்.

கொரோனா காலத்தில் டிக்-டாக் செய்ய தொடங்கிய இளைஞர் இன்று ஒரு வீடியோவில் 7.5 ல்டசம் டாலர் சம்பாதிக்கும் அளவு முன்னேறியுள்ளார்.

நடிகர் வில் ஸ்மித்துடன் ஹாலிவுட் படத்தில் நடிப்பதே தனது லட்சியம் என்கிறார்.

English summary

Two years ago, the youth who lived in poverty and worked as a day labourer for a salary of 6-7 dollars a day is today the number one in Tik Tok. A young man who was unable to do work during the Corona era has progressed to earn 7.5 million dollars in one Tik-Tok video today. he says his ambition is to act in a Hollywood film with actor Will Smith.