‘முத்தம் கொடு’ ரச்சிதாவிடம் அத்துமீறிய ராபர்ட் மாஸ்டர்..இன்னொரு அசல் கோலார்?..விளாசும் நெட்டிசன்ஸ்

சென்னை : ரச்சிதாவிடம் கிஸ் கேட்ட ராபர்ட் மாஸ்டரை நெட்டிசன்கள் திட்டிதீர்த்து வருகின்றனர்.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் போட்டியாளர்களில் ஒருவரான சீரியல் நடிகை ரச்சிதா மகாலட்சுமியின் பின்னால் சுற்றி வருவது ஒன்றையே வேலையாக வைத்து இருக்கிறார் ராபர்ட் மாஸ்டர்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுமே நாம ஏன் ப்ரண்டா இருக்கக்கூடாது என்று கேட்டு ரச்சிதா மீது இருக்கும் க்ரசை அனைவர் முன்நிலையிலும் வெளிப்படையாகவே கூறிவிட்டார்.

ராபர்ட் மாஸ்டர் ஒரு பச்சா..உடைத்து பேசிய ரச்சிதா..அட இதற்கு பின்னால் இவ்வளவு இருக்கா?

dance choreographer Robert forcing actress Rachitha Mahalakshmi to kiss him even after she says that he is like a brother to her, has irked the viewers of Bigg Boss show