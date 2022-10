பாலியல் புகாரில் சிக்கியவர் பிக் பாஸ் பிரபலமா? உடனடியா வெளியே அனுப்புங்க.. மகளிர் ஆணையம் கடிதம்!

மும்பை: பிக் பாஸ் சீசன் 16ல் போட்டியாளராக பங்கேற்ற இயக்குநர் சஜித் கானை உடனடியாக வீட்டை விட்டு வெளியேற்ற வேண்டும் என மகளிர் ஆணையம் கடிதம் எழுதி அனுப்பி உள்ளது பரபரப்பை கிளப்பியது.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் சர்ச்சைக்கு பஞ்சமே இல்லாத நபர்களை போட்டியாளர்களாக ஒவ்வொரு சீசனும் கொண்டு வந்து டிஆர்பியை எகிற வைத்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், 10க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் பாலியல் புகார் கொடுத்த சஜித் கான் போட்டியாளராக பங்கேற்றுள்ளதற்கு எதிராக கடும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பி உள்ளன.

English summary

Delhi Commissions for Women cheif wrote letter to central minister and asks Bigg Boss team to to pull out Sajid Khan from the show over MeToo row. Earlier Sherlyn Chopra also tweeted and strongly condemned Salman Khan to allow Sajid Khan as a contestant.