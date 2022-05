எவ்வளவு நேரம் பார்த்தாலும் பத்தல...விக்ரம் ஆடியோ விழாவில் விஜய்...கன்ஃபார்ம் செய்த டிடி

சென்னை : விக்ரம் ஆடியோ வெளியீட்டு விழாவை தான் தொகுத்து வழங்க போவதை, கமலுடன் எடுத்துக் கொண்ட போட்டோவுடன் சொல்லி உள்ள டிடி, இந்த விழாவில் விஜய் கலந்து கொள்ள இருப்பதை மறைமுகமாக கன்ஃபார்ம் செய்துள்ளார்.

டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல், விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில் நடித்துள்ள விக்ரம் படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. இந்நிலையில் இந்த படத்தின் டிரைலர் மற்றும் ஆடியோ வெளியீட்டு விழா இன்று மாலை சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற உள்ளது.

English summary

DD Neelakandan shared photo with Kamalhaasan and announced that she will host the Vikram audio launch event. She also tagged #VijayThalapathy hastag and indirectly confirmed that Vijay will attend this function. Meanwhile some sources said that Suriya will not attend this event.