டிடியை செருப்பால் அடித்த குடும்பம்.. ஒரு வீடியோவை வைரலாக்க என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டியிருக்கு?

சென்னை: விஜய் டிவியின் பிரபல தொகுப்பாளினி டிடி நீலகண்டனை செருப்பால் அடிக்கும் வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட இங்கிலீஷ் பாட்டு ஒன்றுக்கு நடனமாடிய டிடியை அவரது குடும்பத்தினர் செருப்பை கொண்டு அடிக்க அதே வீடியோவை ஷேர் செய்து வைரலாக்கி உள்ளார் டிடி நீலகண்டன்.

விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு ஏகப்பட்ட பிரபலங்கள் மங்கலகரமாக சேலை அணிந்து புகைப்படங்களை வெளியிட்ட நிலையில், டிடி வித்தியாசமாக இப்படியொரு வீடியோவை போட்டுள்ளார்.

English summary

DD Neelakandan hit by slipper while making a instagram reel video which goes viral now in social media. She captioned this is my family reaction while I do a viral video for Vinayagar Chathurthi.