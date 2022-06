ஷாருக்கானுக்கு கட்டிப்பிடி வைத்தியம் கொடுத்த டிடி...இது எப்போ எடுத்த போட்டோ தெரியுதா?

சென்னை : பாலிவுட் கிங் ஷாருக்கானை கட்டிப்பிடித்த போட்டோக்களை சோஷியல் மீடியாவில் தீயாய் பரவ விட்டுள்ளார் பிரபல தொகுப்பாளினி டிடி நீலகண்டன். இதை அனைவரும் ஆச்சரியம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

நடிகை, டிவி மற்றும் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் என பல வகைகளிலும் பிரபலமானவர் டிடி நீலகண்டன். இவரை திவ்யதர்ஷினி என்று சொன்னால் யாருக்கும் தெரியாது. டிடி என்று சொன்னால் தெயாதவர்களே இருக்க முடியாது.

சின்னத்திரையிலும் சரி, சினிமா உலகிலும் சரி டிடி அவ்வளவு பிரபலம். முன்னணி நடிகைகளுக்கே டஃப் கொடுக்கும் அளவிற்கு அழகான போட்டோஷுட்களை நடத்தி, சோஷியல் மீடியாவை திணற வைத்து வருபவர். காதல் கிசுகிசுக்களிலும் சிக்கியவர்.

English summary

Today DD Neelakandan shared a photos with King Khan Shahrukh Khan. DD hugged Shahrukh in these photo makes jealous to others. Along with this photos DD penned a emotional and fan girl moment feelings. This photos goes viral in social media.