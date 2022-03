குஷ்பு – சுந்தர்.சி.,யை செல்லமாக கலாய்த்த டிடி... என்ன சொல்லிருக்கார் பாருங்க

சென்னை : வீடியோ காலில் பேசிக் கொண்டிருந்த குஷ்பு மற்றும் டைரக்டர் சுந்தர்.சி.,யை டிடி செல்லமாக கலாய்த்துள்ள வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது. அதிலும் டிடி பேசியதை கேட்டு குஷ்புவும், சுந்தர்.சியும் காட்டிய ரியாக்ஷன் லைக்குகளை அள்ளி வருகிறது.

சூப்பர் ஹிட் காமெடி படங்களை இயக்கி தமிழ் சினிமாவின் முக்கிய டைரக்டர்களில் ஒருவராக வளர்ந்தவர் சுந்தர்.சி. பிறகு அரண்மனை படத்தின் அடுத்தடுத்த பாகங்களையும் இயக்கி பேய், த்ரில்லிங் பட டைரக்டராகவும் பெயர் வாங்கினார். இவரின் நடிப்பும் பாராட்டை பெற்று வருகிறது.

Now Sundar.C is in ooty for new movie shooting. In shooting spot Sundar.C talked with his wife Kushboo in video call. DD trolls this lovable talks.This video goes sensational in internet.