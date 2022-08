அட்லியின் ஆட்டம் ஆரம்பம்..ஜவான் படப்பிடிப்பில் இணைந்த பிரபல நடிகை!

சென்னை : அட்லியின் ஜவான் படத்தின் படப்பிடிப்பில் பிரபல பாலிவுட் நடிகை இணைந்துள்ளார்.

ராஜா ராணி, தெறி, மெர்சல், பிகில ஆகிய படங்களை இயக்கிய அட்லீ அடுத்ததாக இந்திப் படத்தை இயக்கி வருகிறார். பிரபல பாலிவுட் நடிகர் ஷாருக்கான் நடிப்பில் அட்லீ இயக்கி வருகிறார்.

இதற்கான படப்பிடிப்பு கோவா, மும்பை உள்ளிட்ட இடங்களில் படப்பிடிப்பு நடைபெற்றது. இறுதியாக மும்பையில் நடைபெற்ற படப்பிடிப்பில், நாயகி கதாபாத்திரம் நயன்தாரா நடித்து வருகிறார்.

English summary

Deepika Padukone joins the shoot of Atlee's Jaawan. It was previously reported that Deepika Padukone has been roped in for a cameo in the film.