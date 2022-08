அட நிஜம் தான்...நம்புங்க...தீபிகா படுகோனை உணர்ச்சி வசப்பட வைக்கும் உணவு இது தான்

மும்பை : பாலிவுட்டின் டாப் நடிகையாக இருக்கும் தீபிகா படுகோன், தெலுங்கு, தமிழ் உள்ளிட்ட இந்திய மொழிகளில் மட்டுமின்றி அமெரிக்க படங்களிலும் நடித்துள்ளார்.உலக அளவில் பிரபலமான நபர்களில் இவரும் ஒருவர்.

தமிழில் ரஜினி நடித்த கோச்சடையான் படத்தில் அனிமேஷன் வடிவில் நடித்தார் தீபிகா. இவர் சமீபத்தில் நடித்த Gehraiyaan படம் அமேசான் பிரைம் வீடியோவில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது.

தற்போது Cirkus, Pathaan, Project K, Jawan ஆகிய படங்களில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார். இருந்தாலும் சோஷியல் மீடியாவில் ஆக்டிவாக இருக்கும் தீபிகா தனது கிளாமர் போட்டோ ஷுட் போட்டோக்கள், கணவர் ரன்வீர் சிங்குடன் நெருக்கமாக இருக்கும் போட்டோக்கள் என அடிக்கடி இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்து பரபரப்பை கிளப்புவார்.

English summary

“Rasam & Rice is an Emotion…Truly!” Padukone shared and posted an animated video. She also tagged the illustrator who created the video. The video was posted a day ago and since being shared, the clip has gone viral. Till now, the video has accumulated more than 5.2 million views.