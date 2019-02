பாத்ரூம், பெட்ரூம்: கணவரை பற்றி 'இதை' எல்லாமா பப்ளிக்கா சொல்வது தீபிகா?

View this post on Instagram

Translated | Deepika & Ranveer after Receiving “ Beautiful Couple Of the Year “ at The Femina Beauty Awards 2019 They are asking them about the first time they met 💗 - — مترجم | ديبيكا ورانفير بعد فوزهم بجائزة " اجمل ثنائي لهذا العالم " ف يجائزة فيمينا بيوتي ٢٠١٩ يتكلم عن اول مرة تواعدوا فيها 💗 - — #ranveersingh #deepikapadukone #deepveer @deepikapadukone @ranveersingh

