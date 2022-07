’தெய்வங்கள் எல்லாம் தோற்றே போகும்’..ஆனந்தயாழை மீட்டிய முத்துகுமார் பிறந்த நாள்

சென்னை: 20 ஆண்டுகள் 1500 பாடல்கள் அத்தனையும் முத்துகள் முத்துகுமார் அளித்த கவித்துவமான பாடல்கள் அவர் மறைந்தாலும் பேசுகின்றன. இன்று அவரது பிறந்த நாள்.

வாழவேண்டிய இளம் வயதில் 41 வயதில் திடீரென மறைந்து போனார் முத்துகுமார், திரையுலகமே அதிர்ந்து போனது. வாழ்வின் அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும், உறவுகளுகளுக்கும் பாடல் எழுதியவர் முத்துகுமார்.

மண்ணின் மணம் கமழும் வரிகளுக்கு சொந்தக்காரர் முத்துகுமார், அதனால்தான் அவர் இன்றும் பேசப்படுகிறார்.

English summary

Na.Muthukumar wrote 1500 songs starting in 2000 and till his death for 16 years. His last film song was released in 2019. He has also written many books and poetry collections.