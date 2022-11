டெல்லி கொலை..2020 ஆம் ஆண்டே காதலி உதவி கேட்டு போலீஸுக்கு எழுதிய புகார்..கங்கனா ரனாவத் வெளியிட்டார்

டெல்லியில் காதலனுடன் சேர்ந்து லிவிங் டு கெதர் வாழ்ந்த காதலி 36 துண்டுகளாக வெட்டி கொலைச் செய்யப்பட்ட வழக்கில் புதிய திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது.

2020 ஆம் ஆண்டே தன்னை காதலன் கொலை செய்ய முயல்வதாக பாதுகாப்பு கேட்டு காதலி ஷ்ரதாவாக்கர் எழுதிய கடிதத்தை கங்கனா ரனாவத் வெளியிட்டுள்ள்ளார்.

இந்த தகவல் பரபரப்பாக பகிரப்படுகிறது, 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் புகாரை பெற்ற போலீஸார் என்ன நடவடிக்கை எடுத்தார்கள் என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

English summary

A new twist has taken place in the case where the girlfriend, who was living together with her boyfriend, was hacked into 36 pieces in Delhi. Kangana Ranaut has released a letter written by their girlfriend Shraddhawalker asking for protection that her boyfriend is trying to kill her in 2020. This information is being shared in a frenzy and the question has been raised as to what action was taken by the police after receiving the complaint 2 years ago.