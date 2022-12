மீண்டும் மிரட்ட வரும் டிமான்ட்டி காலனி… 2ம் பாகத்திலும் தொடரும் அருள்நிதி – அஜய் ஞானமுத்து காம்போ

சென்னை: அருள்நிதி நடிப்பில் 2015ம் ஆண்டு வெளியான டிமான்ட்டி காலனி திரைப்படம் சூப்பர் ஹிட் அடித்தது.

அஜய் ஞானமுத்து இயக்கத்தில் ஹாரர் திரில்லர் ஜானரில் உருவான இந்தப் படத்தின் இரண்டாம் பாகம் தற்போது உருவாகவுள்ளது.

டிமான்ட்டி காலனி இரண்டாம் பாகத்திற்கான அறிவிப்பை மிரட்டலான போஸ்டருடன் அறிவித்துள்ள படக்குழு, மேலும், ஒரு முக்கியமான அப்டேட்டையும் வெளியிட்டுள்ளது.

