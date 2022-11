தேவா இசை நிகழ்ச்சி மேடையில் வருத்தப்பட்ட ரஜினி... போட்டிப் போட்டு செல்ஃபி எடுத்த மீனா, மாளவிகா!

சென்னை: முன்னணி இசையமைப்பாளர் தேனிசைத் தென்றல் தேவா நேற்று தனது 72வது பிறந்தநாளை கொண்டாடினார்.

தேவாவியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் அவரது பிரம்மாண்டமான இசை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மேடையில் வருத்தப்பட்ட காணொலி வைரலாகி வருகிறது.

தேவா The தேவா நிகழ்ச்சியில் பாட்ஷா வராம எப்படி.. மாஸ் என்ட்ரி கொடுத்த ரஜினிகாந்த்!

English summary

Deva's 72nd birthday concert was held in Chennai. In this, celebrities including Rajinikanth, Meena, and Malavika participated. Rajini spoke then, When Singapore Former President Nathan died, his favorite song "Thanjavuru Mannu" was played in his Final Journey. Singapore, Malaysia.. even Thailand media covered this news. but in Tamil Nadu, single media has not covered this news.