தனலட்சுமிக்கு என்ன தான் ஆச்சு? இருந்தாலும் இவ்வளவு கோபம் கூடாது: வறுத்தெடுக்கும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை: கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கும் பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி 32 நாட்களாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

பிக் பாஸ் வீட்டில் கடந்த இரு வாரங்களாக போட்டியாளர் தனலட்சுமி நடந்து கொள்ளும் விதம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சின்ன பிரச்சினைகளுக்குக் கூட தனலட்சுமி கோபத்தில் பேசும் வார்த்தைகள் பார்வையாளர்களையே அதிர்ச்சியடைய வைக்கிறது.

English summary

Bigg Boss Season 6 is going on for the last four weeks. In the Bigg Boss house, Dhanalakshmi contestant's angry talk has become a controversy. Netizens are criticizing Dhanalakshmi for acting responsibly despite Kalam's advice.