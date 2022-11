Bigg Boss Tamil 6: அதிரடியாக கீழே இறங்கிய தனலட்சுமி.. இந்த வாரம் இவர் தான் எவிக்ட் ஆகிறாரா?

சென்னை: நிவாஷினி தான் இந்த வாரம் எவிக்ட் ஆகிறார் என எதிர்பார்த்த நிலையில், கடைசி நேரத்தில் சில அதிரடி மாற்றங்கள் இந்த வாரம் நிகழும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதுவரை நடந்த பிக் பாஸ் சீசன் போல இல்லாமல், இந்த 6வது சீசனில் யார் எலிமினேட் ஆவார். யார் டைட்டில் வின் பண்ணுவாங்கன்னு எதையுமே கெஸ் செய்ய முடியவில்லை.

டாப்பில் இருந்த பல போட்டியாளர்களின் வாக்குகள் திடீரென சரிந்து கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

நிவாஷினி வெளியே போனால் அசல் கோளாறு உள்ளே… பிக் பாஸ் போடும் புது கணக்கு… ரசிகர்களின் ரியாக்‌ஷன்?

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Dhanalakshmi got low votes in private polls. She suddenly losses her votes and came down to last place shocks fans. Ayesha and Dhanalakshmi in last spot confuses this week eviction.