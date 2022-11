ஆயிஷாவின் டிரஸ்ஸை பாராட்டிய பிக்பாஸ்… அப்ப நாங்கல்லாம்.. பொறாமையால் துடித்த தனலட்சுமி

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி 43வது நாளாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

முதல் வாரத்தில் இருந்தே தனலட்சுமி ஏதாவது சர்ச்சைகளில் சிக்கி வருவது வழக்கமாகி விட்டது.

இந்நிலையில், இன்றைய டாஸ்க்கில் ஆயிஷாவுக்கு யதார்த்தமாக கிடைத்த பாராட்டுக்கு தனலட்சுமி ரியாக்‌ஷன் செய்ததை நெட்டிசன்கள் ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

இதெல்லாம் ஒரு ப்ரோமோவா?.. செம மொக்கையா இருக்கு..கடுப்பான பிக் பாஸ் ரசிகர்கள்!

English summary

The Bigg Boss competition has been going on for 43 consecutive days. So far 6 people have left the Bigg Boss house. In this case, fans are trolling that Dhanalakshmi got jealous as Big Boss praised Ayisha's dress in today's task.