'கமல் எனக்கு திருட்டு பட்டம் கட்டுகிறார்' ஆயிஷாவிடம் சொன்ன தனலட்சுமி..கடைசிவரை தவறை உணரவே மாட்டாரா?

கமல்ஹாசன், ஸ்வீட் கடை டாஸ்க்கில் தனலட்சுமி செய்த மோசடியை அம்பலப்படுத்தினார்.

ஏமாற்றுவது, மோசடி செய்வது அவமானகரமான செயல், இது பிக் பாஸ் வீட்டில் இருப்பதை நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் என்று கமல் கூறினார்.

பிக்பாஸ் வீட்டில் நடக்கும் சிறிய தவறு, வெளியே பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் பத்தாயிரக்கணக்கானவர்களிடம் தொற்றிக் கொள்ளும் என்று கடுமையாக கண்டித்தார்.

Bigg Boss Tamil 6: குறும்படம் போட்டு ஷெரினா அவுட்.. அப்போ அடுத்த வாரம் தனலட்சுமி தான் எவிக்டா?

English summary

Kamal Haasan exposed Dhanalakshmi's cheating in the sweet shop task. Kamal said that cheating, Fraud is shameful and they will not allow it in the Bigg Boss house. He vehemently condemned that a small mistake in the Bigg Boss house would infect the tens of thousands watching outside.