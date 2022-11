என்னா நடிப்புடா சாமி.. வெளியில் போகணும்.. அம்மா கிட்ட பேசணும்.. ஜிபி முத்து ரோலை எடுத்த தனலட்சுமி!

சென்னை: பிக் பாஸ் இனிமேல் வீட்டுக்குப் போகணும்னு சொல்லவே மாட்டேன் என கேமராவுக்கு முன் தரையில் விழுந்து நடித்த தனலட்சுமி, ரெண்டே பேர் சக்கரை தண்ணி கொடுத்ததும் அம்மா கிட்ட பேசணும், வீட்டுக்குப் போகணும்னு சொல்வதை பார்த்த ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

இந்த வாரம் தனலட்சுமியை இன்விஸிபிளாக மாறிவிடுங்கள் என பிக் பாஸ் சொன்னதும் அவருக்கு ஜனனிக்கும் இடையே சண்டை வெடித்தது.

பின்னர், பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியே போக போகிறேன் என தனலட்சுமி அழுது ஆர்ப்பாட்டம் செய்தது ஒட்டுமொத்த ஹவுஸ்மேட்ஸையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.

கமலிடம் வசமாக சிக்கிய அமுதவாணன்,தனலட்சுமி..சிறப்பான தரமான சம்பவங்கள் வெயிட்டிங்!

English summary

Bigg Boss contestants Dhanalakshmi want to walk out from Bigg Boss Tamil 6 like GP Muthu trolled by fans. Dhanalakshmi after knowing about the audience pulse she told to the camera to wants to out from the game.