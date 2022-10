1000 கோடிகள் வசூல் செய்யும் பொன்னியின் செல்வன் 2... தயாரிப்பாளர் தனஞ்செயன் உறுதி

சென்னை: வசூல் ரீதியாக பல பிரமாண்டமான சாதனைகளை புரிந்து வருகிறது பொன்னியின் செல்வன் 1 திரைப்படம்.

உலக அளவில் இந்தப் படம் 300 கோடிகளை தாண்டி வசூல் செய்து கொண்டிருப்பதாக லைகா நிறுவனம் முறையாக அறிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில் தயாரிப்பாளர் தனஞ்ஜெயன் இந்தப் படம் குறித்தும் நானே வருவான் திரைப்படம் குறித்தும் பல உண்மை நிலவரங்களை பகிர்ந்துள்ளார்.

பொன்னியின் செல்வன் பாகுபலி ஒப்பீடு... தெலுங்கு ரசிகர்களின் வன்மம் குறித்து கமல்

English summary

Ponniyin's Selvan 1 has achieved many huge achievements at the box office. Lyca has formally announced that the film has collected more than 300 crores worldwide.In this case, producer Dhananjayan has shared many facts about this film and the film Naanae Varuvean.